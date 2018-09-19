Ищенко не согласен с возможной отменой итогов выборов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко не согласен с возможной отменой результатов выборов главы региона, считает, что они состоялись и "надо работать".
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК России рекомендует избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.
В избиркоме края информировали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.