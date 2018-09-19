Ищенко не согласен с возможной отменой итогов выборов в Приморье

Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко во время митинга у здания администрации края во Владивостоке. 18 сентября 2018

Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко во время митинга у здания администрации края во Владивостоке. 18 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко не согласен с возможной отменой результатов выборов главы региона, считает, что они состоялись и "надо работать".

"Это полный абсурд, для чего это делать? У нас по закону, чтобы отменить полностью результаты, как минимум 25% бюллетеней должно быть отменено. Нет, не согласен, мы избрали губернатора. Работать надо", — сказал Ищенко журналистам.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК России рекомендует избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

В избиркоме края информировали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.