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Политика

Лавров заявил об актуальности уроков Мюнхенского сговора

(обновлено: 13:05 19.09.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров, архивное фотоМинистр иностранных дел России Сергей Лавров, архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уроки Мюнхенского сговора, показавшего провал политики "умиротворения" Германии, актуальны и сегодня, когда идет "ползучая" реабилитация нацизма. Глобальная и региональная безопасность, по словам министра, могут быть обеспечены только на основе равноправия и уважения интересов друг друга.

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С такими словами Лавров выступил на открытии историко-документальной выставки "Мюнхен-38" в Росархиве. Среди документов протоколы встреч участников событий тех лет, меморандумы НКВД СССР, например о деятельности судетских сепаратистов, фотографии, шифротелеграммы НКИД, копия Мюнхенского соглашения. По словам главы Росархива Андрея Артизова, часть архивов, 473 документа, будет опубликована на сайте Росархива, в том числе фотографии, при этом "более половины из них впервые".

Безопасность делить нельзя

Лавров отметил, что на выставке будут представлены подлинные документы по истории международных отношений накануне Второй мировой войны, причем значительная часть документов, в том числе зарубежные, экспонируется впервые.

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© Фото : пресс-служба посольства России в Швейцарии
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"Мюнхенский сговор, ставший прелюдией ко Второй мировой войне, увенчал позорную, по сути, преступную, политику умиротворения Третьего Рейха. Страны, которые прошли на этот сговор, они были названы — Великобритания, Франция, Италия — питали иллюзорные надежды отвести от себя угрозу гитлеровской агрессии и постараться отвести ее на восток", — заявил министр.

По его словам, сегодня "когда мы являемся свидетелями ползучей реабилитации нацизма, надо не только чтить память о миллионах безвинных жертв, но и делать максимум, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий в будущем".

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Мюнхенский сговор — классический пример того, к каким катастрофическим последствиям способны привести пренебрежение нормами международного права, вера в собственную исключительность и ставка на национальный эгоизм. Уроки этого события должны служить для всех нас предостережением, особенно с учетом реалий текущего момента. Очевидно, что подлинная безопасность может быть лишь равной и неделимой и опираться на зафиксированные в Уставе ООН основополагающие принципы международной жизни — уважение суверенитета государств, невмешательство во внутренние дела, мирное урегулирование", — заявил он.

Лавров добавил, что Россия продолжит способствовать укреплению глобальной и региональной стабильности, поиску коллективных ответов на многочленные вызовы и угрозы современности, "и, конечно же, мы, как не раз подчеркивал президент РФ, открыты для тесного взаимодействия со всеми, кто демонстрирует встречную готовность вести дела на основе равноправия, уважения друг друга, поиска баланса интересов".

История также неделима

В свою очередь, посол ФРГ в РФ Рюдигер фон Фрич заявил, что "политика Третьего Рейха накануне Второй мировой войны относится к наиболее темным главам германской истории". При этом он отметил, что события 1938 года нельзя рассматривать отдельно от других событий того времени — соглашения Молотова-Риббентропа, последовавшего раздела Польши и, в конечном итоге, нападения Германии на СССР.

Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Это часть истории, памяти и идентичности Европы, мира и, прежде всего, моей страны", — заявил он.

Посол предложил совместно с Россией провести в следующем году "памятные мероприятия по случаю годовщины подписания двух германо-советских договоров".

"Это был провал политики XIX столетия, в котором государства оставляли за собой право подавлять суверенитет того, кого считали более слабым", — заявил дипломат.

По его словам, одним из уроков Второй мировой войны стало понимание, что "права сильного не существует", международные отношения должны опираться на нормы международного права, которое при этом не должно превращаться в инструмент достижения целей.

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"Мы должны не забывать о том, что сегодня существует невероятное богатство совместных интересов и шансов на успех в будущем, которые мы можем и обязаны использовать. Это касается бывших противников, это, в частности, касается и отношений между людьми России и Германии. Нас объединяет гораздо больше вещей, чем разделяет. С учетом нашей истории немцы и россияне несут большую ответственность друг за друга и совместно ответственность за благополучие нашего великого континента", — заключил фон Фрич.

Мюнхенское соглашение ("мюнхенский сговор") о присоединении пограничных земель Чехословакии, населенных немцами, к нацистской Германии было подписано 30 сентября 1938 года представителями Великобритании (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуар Даладье), Германии (Адольф Гитлер) и Италии (Бенито Муссолини). Оно явилось результатом агрессивной политики Гитлера, провозгласившего ревизию Версальского мирного договора 1919 года с целью восстановления германского рейха, с одной стороны, и поддержанной США англо-французской политики "умиротворения", с другой.

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