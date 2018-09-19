Лавров заявил об актуальности уроков Мюнхенского сговора

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уроки Мюнхенского сговора, показавшего провал политики "умиротворения" Германии, актуальны и сегодня, когда идет "ползучая" реабилитация нацизма. Глобальная и региональная безопасность, по словам министра, могут быть обеспечены только на основе равноправия и уважения интересов друг друга.
Безопасность делить нельзя
Лавров отметил, что на выставке будут представлены подлинные документы по истории международных отношений накануне Второй мировой войны, причем значительная часть документов, в том числе зарубежные, экспонируется впервые.
По его словам, сегодня "когда мы являемся свидетелями ползучей реабилитации нацизма, надо не только чтить память о миллионах безвинных жертв, но и делать максимум, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий в будущем".
Лавров добавил, что Россия продолжит способствовать укреплению глобальной и региональной стабильности, поиску коллективных ответов на многочленные вызовы и угрозы современности, "и, конечно же, мы, как не раз подчеркивал президент РФ, открыты для тесного взаимодействия со всеми, кто демонстрирует встречную готовность вести дела на основе равноправия, уважения друг друга, поиска баланса интересов".
История также неделима
В свою очередь, посол ФРГ в РФ Рюдигер фон Фрич заявил, что "политика Третьего Рейха накануне Второй мировой войны относится к наиболее темным главам германской истории". При этом он отметил, что события 1938 года нельзя рассматривать отдельно от других событий того времени — соглашения Молотова-Риббентропа, последовавшего раздела Польши и, в конечном итоге, нападения Германии на СССР.
Посол предложил совместно с Россией провести в следующем году "памятные мероприятия по случаю годовщины подписания двух германо-советских договоров".
"Это был провал политики XIX столетия, в котором государства оставляли за собой право подавлять суверенитет того, кого считали более слабым", — заявил дипломат.
По его словам, одним из уроков Второй мировой войны стало понимание, что "права сильного не существует", международные отношения должны опираться на нормы международного права, которое при этом не должно превращаться в инструмент достижения целей.
Мюнхенское соглашение ("мюнхенский сговор") о присоединении пограничных земель Чехословакии, населенных немцами, к нацистской Германии было подписано 30 сентября 1938 года представителями Великобритании (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуар Даладье), Германии (Адольф Гитлер) и Италии (Бенито Муссолини). Оно явилось результатом агрессивной политики Гитлера, провозгласившего ревизию Версальского мирного договора 1919 года с целью восстановления германского рейха, с одной стороны, и поддержанной США англо-французской политики "умиротворения", с другой.