Врио губернатора Приморья пока остается Тарасенко, заявил Песков

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Андрей Тарасенко остается временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края, информации о каких-то иных кадровых решениях пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что исполняющий обязанности (губернатора) назначается указом президента. В настоящий момент им является Тарасенко. Если будут какие-то иные решения, или со стороны Тарасенко, или со стороны президента, естественно, вы об этом узнаете", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о наличии кадровых предложений в Кремле по разрешению ситуации в Приморье.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК России рекомендует избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

В избиркоме края информировали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.