МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. ЦИК ставит под сомнение дееспособность избиркома Приморья и не исключает, что может принять решение об отмене итогов выборов в регионе, если краевой избирком не сделает это самостоятельно, заявил член Центризбиркома Борис Эбзеев.

"Ситуация совершенно экстраординарна и у меня вопрос — насколько дееспособна комиссия Приморского края? Я надеюсь, что избирательная комиссия Приморского края будет в состоянии отреагировать на нарушения… Прошу быть готовыми к тому, что ЦИК самой придется принять решение (об отмене итогов выборов губернатора Приморья), если оно не будет принято избирательной комиссией Приморского края", — сказал Эбзеев.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК России рекомендует избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

В избиркоме края информировали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.