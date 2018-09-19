ЦИК рекомендовал признать выборы губернатора Приморья недействительными

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. ЦИК рекомендует избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, заявила глава ведомства Элла Памфилова.

По ее словам, это решение Центризбирком принял, "тщательно проанализировав целый ряд факторов".

Анализ жалоб на итоги голосования показал, что имело место "грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса", отметили в ЦИК.

"Обидно, что такая локальная концентрация нарушений в нескольких территориях (в основном в Уссурийске, Находке и Артеме) перечеркивает добросовестную работу всех остальных избирательных комиссий, в том числе краевой комиссии, которая на сегодняшний день достойно пытается разобраться в ситуации и найти выход в рамках правового поля", — подчеркнули в Центризбиркоме.

Все обстоятельства и факты, связанные с возможными нарушениями, отправили в правоохранительные органы, добавила Памфилова.

Жалобы на нарушения

С 15 сентября в комиссию Приморского края от кандидатов, их представителей и представителей партии КПРФ поступило 31 обращение (в том числе 23 обращения — от Андрея Ищенко и его представителей, 8 обращений — от Андрея Тарасенко), еще около 120 обращений поступили от избирателей и общественных организаций.

Также ко вторнику в ЦИК поступили 40 обращений, связанных с проведением повторного голосования и установлением результатов выборов.

По данным ЦИК, в 29 обращениях сообщается о различных нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов. По вопросам предполагаемой фальсификации итогов голосования поступило 22 жалобы, 18 из них связаны с нарушениями при составлении протоколов об итогах голосования.

Второй тур

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко.

Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал соперника на 0,5% и набрал 49,02%. Во вторник на сайте ЦИК появилась информация об обработке 100% бюллетеней: Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

В избиркоме края отметили, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.

Центризбирком до среды взял тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.