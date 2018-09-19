ЦИК рекомендовал признать выборы губернатора Приморья недействительными

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. ЦИК рекомендует избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, заявила глава ведомства Элла Памфилова.
Анализ жалоб на итоги голосования показал, что имело место "грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса", отметили в ЦИК.
"Обидно, что такая локальная концентрация нарушений в нескольких территориях (в основном в Уссурийске, Находке и Артеме) перечеркивает добросовестную работу всех остальных избирательных комиссий, в том числе краевой комиссии, которая на сегодняшний день достойно пытается разобраться в ситуации и найти выход в рамках правового поля", — подчеркнули в Центризбиркоме.
Все обстоятельства и факты, связанные с возможными нарушениями, отправили в правоохранительные органы, добавила Памфилова.
Жалобы на нарушения
Также ко вторнику в ЦИК поступили 40 обращений, связанных с проведением повторного голосования и установлением результатов выборов.
По данным ЦИК, в 29 обращениях сообщается о различных нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов. По вопросам предполагаемой фальсификации итогов голосования поступило 22 жалобы, 18 из них связаны с нарушениями при составлении протоколов об итогах голосования.
Второй тур
Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал соперника на 0,5% и набрал 49,02%. Во вторник на сайте ЦИК появилась информация об обработке 100% бюллетеней: Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.
В избиркоме края отметили, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.
Центризбирком до среды взял тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.