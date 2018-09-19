Шпорт и Фургал встретились в Хабаровске на строящейся дамбе

ХАБАРОВСК, 19 сен — РИА Новости. Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт и его соперник во втором туре выборов губернатора региона Сергей Фургал в среду встретились на строящейся в Хабаровске дамбе и обсудили вопросы развития региона, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко.

На выборах губернатора действующий глава края единоросс Шпорт получил 35,62% голосов, уступив 0,19% депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу. Явка составила 36,09%. Повторное голосование назначено на 23 сентября. Во вторник в своем видеообращении Шпорт предложил Фургалу "перейти работать в правительство на должность первого заместителя и вместе работать над тем, чтобы вместе реализовывать обещания". Фургал в видеообращении ответил, что принимает предложение "и готов, если нужно, закатать рукава и сделать все для улучшения жизни жителей края". Позже он сообщил РИА Новости, что не отказывается от второго тура. В избиркоме края сообщили, что второй тур выборов состоится, оба кандидата продолжат борьбу.

В среду в соцсетях появились фотографии Шпорта и Фургала, которые прогуливаются вместе по дамбе и беседуют.

"Встреча состоялась утром в среду. Вячеслав Иванович Шпорт и Сергей Иванович Фургал обсудили текущие проблемы региона, Вячеслав Иванович сообщил о том, как продвигается строительство дамбы (для защиты города от наводнений – ред). Обсудили они вопросы по возвращению льгот на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, Сергей Иванович инициативу поддержал. Еще говорили о ходе путины и о том, что нет основания для повторения прошлогодней ситуации. Тема выборов кандидатами не обсуждалась", — сказала Томченко.

Она уточнила, что встреча длилась около получаса.

Ранее сообщалось, что в прошлом году промысловики перекрыли сетями Амурский лиман возле Николаевска-на-Амуре (полоса шириной 40 километров) и выловили весь косяк лососей, которые шли на нерест, было уничтожено целое поколение рыбы. Из-за этого возник дефицит рыбы. В связи с этим был принят ряд мер, в частности, установлены проходные дни — в эти дни рыбу ловить запрещалось, и она могла беспрепятственно проходить к местам нереста. В четырех районах вводился и полный запрет на вылов рыбы. В этом году приняты меры по регулированию промысла.