Решение по итогам выборов примет избирком Приморья, заявила комиссия ЦИК

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Итоговое решение по признанию или отмене результатов выборов главы Приморья примет краевой избирком, сообщила РИА Новости секретарь комиссии Наталья Камаева.

Ранее сообщалось о прибытии и начале работы комиссии ЦИК в Приморье. В крайизбиркоме сообщали, что члены комиссии уже встретились с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко. Ожидается, что комиссия проверит многочисленные жалобы на нарушения во втором туре выборов главы края. На сегодняшний день зафиксировано свыше 60 жалоб.

Камаева напомнила, что последний день принятия решения по результатам выборов краевым избиркомом — 22 сентября.

"Решение по итогам выборов после проверки комиссии ЦИК будет принимать избирком края. ЦИК не проводит выборы регионального уровня, а контролирует соблюдение норм закона и прав избирателей", — отметила Камаева.

На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%. При этом ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.