Штаб Тарасенко заявил о передаче ЦИК всех документов по выборам в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Штаб кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко передал комиссии ЦИК все документы, необходимые для проверки возможных нарушений на выборах главы Приморья, сообщила РИА Новости представитель штаба Юлия Яковенко.

Комиссия ЦИК прибыла в Приморье утром в среду и начала свою работу. Ожидается, что она проверит многочисленные жалобы обеих сторон на нарушения во втором туре выборов главы края. На сегодняшний день зафиксированы свыше 60 жалоб.

"Встреча Игоря Хрущева (доверенное лицо Тарасенко) с двумя представителями ЦИК состоялась, были переданы все материалы по жалобам, сейчас идет проверка, члены комиссии встречаются с подписантами, проверка идет совместно с правоохранительными органами. Потом, по окончании работы комиссии ЦИК, полный отчет будет передан в краевую комиссию, и итоговое решение будет принимать краевая комиссия", — сказала Яковенко.

По ее словам, также члены комиссии ЦИК поедут в ТИКи в крае. "Все оригиналы документов, жалоб — в краевой комиссии, они передали все сведения комиссии ЦИК, все оригиналы находятся там — это такой реестр наших жалоб. Все документы с доказательствами — с ними работают правоохранители и представители ЦИК", — сказала собеседница. По ее словам, в штаб продолжают поступать жалобы на нарушения.

Как рассказала РИА Новости секретарь регионального избиркома Наталья Камаева, состоялась встреча комиссии ЦИК и с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко. "Вечером планируется встреча с правоохранительными органами и прямое включение из ЦИКа — это наше внутреннее мероприятие", — отметила собеседница агентства.

Как рассказал РИА Новости сам Ищенко, штаб еще собирает документы для комиссии. Он не уточнил, сколько еще времени это займет. Ранее он отмечал, что планирует после обеда в среду лично передать комиссии документы.

На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней второго тура выборов главы региона, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. При этом ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.