Члены комиссии ЦИК поехали в районы Приморья для проверки жалоб на выборах

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Два представителя комиссии ЦИК, которая прибыла во Владивосток, отправились в районы Приморья для проверки выборов главы края, сообщила журналистам представитель краевого избиркома Наталья Камаева.
Комиссия ЦИК начала работу в Приморье в среду. Ожидается, что ее представители встретятся с членами регионального избиркома и, вероятно, кандидатами для проверки многочисленных — зафиксировано свыше 60 жалоб — нарушений во втором туре выборов главы края.
"Два представителя работают во Владивостоке, два представителя уже поехали по районам — Советский район, Артем", — сказала Камаева.
По ее словам, вероятно, члены комиссии ЦИК охватят и другие районы. "С Тарасенко встреча запланирована на среду. Встреча с Ищенко, я бы сказала, была установочной", — отметила она.
Камаева уточнила, что в планах комиссии — разобраться в ситуации, ознакомиться с документацией и жалобами, просмотреть документы, проехать по комиссиям, встретиться с правоохранительными органами. Комиссия пробудет в Приморье, предварительно, 2-3 дня, добавила она.
Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.
В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.