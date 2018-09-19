Члены комиссии ЦИК поехали в районы Приморья для проверки жалоб на выборах

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Два представителя комиссии ЦИК, которая прибыла во Владивосток, отправились в районы Приморья для проверки выборов главы края, сообщила журналистам представитель краевого избиркома Наталья Камаева.

Комиссия ЦИК начала работу в Приморье в среду. Ожидается, что ее представители встретятся с членами регионального избиркома и, вероятно, кандидатами для проверки многочисленных — зафиксировано свыше 60 жалоб — нарушений во втором туре выборов главы края.

"Два представителя работают во Владивостоке, два представителя уже поехали по районам — Советский район, Артем", — сказала Камаева.

По ее словам, вероятно, члены комиссии ЦИК охватят и другие районы. "С Тарасенко встреча запланирована на среду. Встреча с Ищенко, я бы сказала, была установочной", — отметила она.

Камаева уточнила, что в планах комиссии — разобраться в ситуации, ознакомиться с документацией и жалобами, просмотреть документы, проехать по комиссиям, встретиться с правоохранительными органами. Комиссия пробудет в Приморье, предварительно, 2-3 дня, добавила она.

На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%. При этом ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.