Комиссия ЦИК прибыла в Приморье для проверки жалоб на ход выборов

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Комиссия Центризбиркома прибыла во Владивосток для проверки многочисленных жалоб на нарушения на выборах главы Приморья, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома.

"Комиссия ЦИК уже здесь. Прибыли член ЦИК и три сотрудника аппарата", — сказал собеседник.

По его словам, прибывшие представители Центризбиркома планируют встретиться с членами региональной избирательной комиссии и, вероятно, кандидатами.

Собеседник также сообщил, что на сегодняшний день зафиксированы свыше 60 жалоб.

На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%. При этом ранее в избиркоме Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной общественной палате отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений в том, что выборы в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.