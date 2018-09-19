Комиссия ЦИК прибыла в Приморье для проверки жалоб на ход выборов

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Комиссия Центризбиркома прибыла во Владивосток для проверки многочисленных жалоб на нарушения на выборах главы Приморья, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома.
"Комиссия ЦИК уже здесь. Прибыли член ЦИК и три сотрудника аппарата", — сказал собеседник.
По его словам, прибывшие представители Центризбиркома планируют встретиться с членами региональной избирательной комиссии и, вероятно, кандидатами.
Собеседник также сообщил, что на сегодняшний день зафиксированы свыше 60 жалоб.
На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%. При этом ранее в избиркоме Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.
В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной общественной палате отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений в том, что выборы в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.