Нижегородский губернатор пообещал соблюдать принцип открытости в работе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил о готовности соблюдать принцип открытости в своей работе и вести конкурентную кадровую политику после встречи с президентом России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Президент России Владимир Путин во вторник провел в Москве встречу с избранными главами регионов, на которой присутствовали 21 победитель прошедших 9 сентября выборов. Президент поздравил всех участников встречи с победой на выборах и обратился к избранным главам регионов с призывом максимально быстро включиться в работу.

"Основная задача, поставленная на встрече перед главами регионов – соблюдать в работе принцип открытости, как можно больше общаясь с людьми. Полностью согласен с президентом. Последнее время я много встречался с жителями районов региона, каждый раз получая массу полезной информации о ситуации на местах. Конечно, не каждую проблему можно решить сиюминутно, но нащупать болевые точки и обозначить пути выхода из проблемных ситуаций более чем реально", — приводит пресс-служба слова Никитина, сказанные им по итогам встречи с главой государства.

Губернатор отметил, что уникальным опытом командной работы стало обсуждение и формирование стратегии развития региона.

"Я убедился, сколь неравнодушные люди живут в Нижегородской области и сделаю все, чтобы сохранить этот настрой. Также будем выполнять установку, данную президентом, по реализации открытой и конкурентной кадровой политики", — добавил глава региона.

Никитин был назначен врио губернатора 26 сентября 2017 года. 9 сентября 2018 года он одержал победу на выборах главы региона, набрав 67,75% голосов избирателей. Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области запланирована на 26 сентября ровно через год после назначения его врио главы региона.

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