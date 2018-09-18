Торжественная клятва в "Зарядье": Собянин вступил в должность мэра Москвы

Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье

Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Ксения Густова. Торжественная церемония инаугурации избранного мэра Москвы Сергея Собянина прошла в столице во вторник, впервые церемонию принял недавно открывшийся концертный зал парка "Зарядье", находящегося неподалеку от стен Кремля.

Выборы столичного градоначальника прошли 9 сентября. По окончательным данным, Сергей Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека.

О том, как проходила инаугурация – в репортаже РИА Новости.

За два часа до начала

Еще на прошлой неделе Мосгоризбирком своим решением инаугурацию мэра назначил на 18 сентября. В этот раз местом церемонии стал только что открывшийся Концертный зал в парке "Зарядье". Накануне условленной даты всем гостям разослали приглашения, в которых помимо времени прибытия указали и рекомендуемую форму одежды: платье, костюм или парадная военная форма.

Приглашенные начали съезжаться к "Зарядью" к 10 часам утра, и вдоль Китайгородского проезда скопилась очередь вплоть до метро. Только что приехавшие гости смело направлялись ко входу, откуда их "разворачивала" в конец охрана или сами "очередники".

"Почему вы говорите, что у вас там знакомые? У нас у всех там есть знакомые, но мы стоим в очереди", — возмутилась женщина после чьей-то попытки пройти вне очереди. Тут же она заговорила со своим спутником о погоде, которая, стоит отметить, действительно уже радовала – если ночью в городе лил дождь, то сейчас было сухо, а столбики термометров стремительно ползли вверх.

Стоять в очереди пришлось около получаса, и при проходе в здание сотрудники службы охраны радушно всех приветствовали, но при этом дотошно сверяли имя в пригласительном с данными в паспорте.

Внутри у центрального входа в зал собралось большое количество гостей – здесь можно было встретить чиновников разного уровня от депутатов до министров и заммэров, а также известных спортсменов и культурных деятелей. Было видно, что инаугурация стала местом встречи для многих – люди обнимались и целовались, приветствуя друг друга. Беседы среди гостей были непринужденными – кто-то говорил о семье, другие пытались угадать, как пройдет церемония, немногие говорили о работе.

Среди гостей были музыкальные деятели Зара, Тимати и Полина Гагарина, режиссер Юрий Грымов, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, телеведущие Николай Дроздов и Николай Губерниев, синхронистка Мария Киселева, актер Александр Ширвиндт, политик Владимир Жириновский, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие. Также на церемонии присутствовал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сотрудники учреждения координировали всех гостей, дружелюбно прося подождать в фойе до момента, пока не прозвучит звуковое приглашение пройти в главный зал на торжество.

Тем временем на верхнем этаже всех ждал фуршетный стол с изысканными закусками. Гости могли попробовать канапе с помидорами черри и хамоном, закуски с крабом и фуа-гра, разнообразные сыры с орехами и виноградом, закуски с креветками и икрой, а на десерт – тирамису, тарталетки со свежими ягодами и эклеры. Также на подносах было изобилие фруктов и ягод – голубика, клубника, ананасы и виноград. Среди напитков – яблочные и апельсиновые фреши, чай, кофе и шампанское.

Около 12.03 из колонок донеслось "Проходите в главный зал" и гости спешно начали доставать свои пригласительные, проверяя, в какой сектор им необходимо пройти.

Партер для инаугурации освободили от сидений. Гости стоя располагались по левую и правую сторону от главной трибуны, к ней вела дорожка, по которой позже войдет Сергей Собянин вместе с президентом страны Владимиром Путиным.

Волнительное ожидание

Инаугурация задерживалась на полчаса, а гостям тем временем транслировали видеоролики о "Зарядье" и недавно открывшемся на его территории Концертном зале, где сегодня и проходила торжественная церемония. С интервалом в 10 минут голос из колонок напоминал о необходимости перевести мобильные устройства в беззвучный режим. Гости эту просьбу воспринимали как знак, что церемония вот-вот начнется, и нетерпеливо ждали начала.

В 12.46 музыку, звучавшую фоном, выключили, и люди перевели взгляды на центральные двери, в которых уже показались мэр и президент. Еще через две минуты в зал внесли российский и московский флаги, Устав города и должностной знак главы города.

С первым словом к присутствующим обратился председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Он напомнил, что 12 числа избирком утвердил результаты выборов, а избранным мэром — Собянина. В конце своей речи председатель отметил, что согласно уставу Москвы, мэр должен принести присягу.

"Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", — четко и без запинок произнес Собянин.

На несколько секунд после клятвы воцарилась тишина, за которой последовали продолжительные овации. Гости вставали, чтобы поприветствовать новоизбранного мэра. "Сергей Семенович Собянин вступил в должность мэра Москвы", — донесся голос диктора из колонок, после чего началась новая волна аплодисментов.

С вступлением на новый срок мэра поздравил и глава государства. Он похвалил его, отметив, что за время работы Собянина облик и атмосфера города изменились. "Пять лет назад вы представили масштабную программу развития столицы, планка была задана очень высокой, вы доказали, что умеете решать самые сложные задачи, добиваться позитивных перемен", — сказал президент, обратившись к Собянину.

За словами главы государства последовал гимн российской столицы, после чего церемония вступления Сергея Собянина в должность мэра была объявлена закрытой.