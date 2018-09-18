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Политика

Торжественная клятва в "Зарядье": Собянин вступил в должность мэра Москвы

Сюжет:
Итоги выборов мэра Москвы (117)
(обновлено: 22:03 18.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкИзбранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале ЗарядьеИзбранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Ксения Густова. Торжественная церемония инаугурации избранного мэра Москвы Сергея Собянина прошла в столице во вторник, впервые церемонию принял недавно открывшийся концертный зал парка "Зарядье", находящегося неподалеку от стен Кремля.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Собянин официально вступил в должность мэра Москвы
Выборы столичного градоначальника прошли 9 сентября. По окончательным данным, Сергей Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека.

О том, как проходила инаугурация – в репортаже РИА Новости.

За два часа до начала

Еще на прошлой неделе Мосгоризбирком своим решением инаугурацию мэра назначил на 18 сентября. В этот раз местом церемонии стал только что открывшийся Концертный зал в парке "Зарядье". Накануне условленной даты всем гостям разослали приглашения, в которых помимо времени прибытия указали и рекомендуемую форму одежды: платье, костюм или парадная военная форма.

Приглашенные начали съезжаться к "Зарядью" к 10 часам утра, и вдоль Китайгородского проезда скопилась очередь вплоть до метро. Только что приехавшие гости смело направлялись ко входу, откуда их "разворачивала" в конец охрана или сами "очередники".

Инаугурация мэра Москвы Сергея Собянина
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИнаугурация состоялась в концертном зале "Зарядье".Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Инаугурация состоялась в концертном зале "Зарядье".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИзбранный мэр получил должностной знак главы города и принес присягу на уставе столицы.Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Избранный мэр получил должностной знак главы города и принес присягу на уставе столицы.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНа церемонии присутствовал президент Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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На церемонии присутствовал президент Владимир Путин.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГлава государства пожелал команде мэра успеха и выразил уверенность в том, что Собянин и дальше будет работать во благо столицы.Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Алексей Филиппов
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Глава государства пожелал команде мэра успеха и выразил уверенность в том, что Собянин и дальше будет работать во благо столицы.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПо словам президента, москвичи оценили умение градоначальника работать с большой отдачей, выполнять обещания и держать слово.Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
По словам президента, москвичи оценили умение градоначальника работать с большой отдачей, выполнять обещания и держать слово.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин отметил, что облик и атмосфера Москвы за последние годы изменились, город стал более гостеприимным и уютным.Церемония официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин отметил, что облик и атмосфера Москвы за последние годы изменились, город стал более гостеприимным и уютным.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСергей Собянин пообещал учесть все наказы горожан, собранные в ходе выборной кампании, включая идеи соперников.Военнослужащий почетного караула перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Сергей Собянин пообещал учесть все наказы горожан, собранные в ходе выборной кампании, включая идеи соперников.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкНесмотря на то, что многое в городе сделано, осталось много нерешенных задач, а значит, в ближайшие годы предстоит проделать большую работу, подчеркнул Сергей Собянин.Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Несмотря на то, что многое в городе сделано, осталось много нерешенных задач, а значит, в ближайшие годы предстоит проделать большую работу, подчеркнул Сергей Собянин.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкМэр поблагодарил волонтеров, доверенных лиц и работников своего избирательного штаба за их работу во время предвыборной кампании.Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Мэр поблагодарил волонтеров, доверенных лиц и работников своего избирательного штаба за их работу во время предвыборной кампании.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВыборы прошли в Москве 9 сентября. Сергей Собянин набрал 70,17% голосов.Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Выборы прошли в Москве 9 сентября. Сергей Собянин набрал 70,17% голосов.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ первый раз Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года. В июне 2013-го он досрочно подал в отставку, чтобы принять участие в прямых выборах мэра, и победил на них.Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В первый раз Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года. В июне 2013-го он досрочно подал в отставку, чтобы принять участие в прямых выборах мэра, и победил на них.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкСергей Собянин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы.Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы.
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"Почему вы говорите, что у вас там знакомые? У нас у всех там есть знакомые, но мы стоим в очереди", — возмутилась женщина после чьей-то попытки пройти вне очереди. Тут же она заговорила со своим спутником о погоде, которая, стоит отметить, действительно уже радовала – если ночью в городе лил дождь, то сейчас было сухо, а столбики термометров стремительно ползли вверх.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Стоять в очереди пришлось около получаса, и при проходе в здание сотрудники службы охраны радушно всех приветствовали, но при этом дотошно сверяли имя в пригласительном с данными в паспорте.

Внутри у центрального входа в зал собралось большое количество гостей – здесь можно было встретить чиновников разного уровня от депутатов до министров и заммэров, а также известных спортсменов и культурных деятелей. Было видно, что инаугурация стала местом встречи для многих – люди обнимались и целовались, приветствуя друг друга. Беседы среди гостей были непринужденными – кто-то говорил о семье, другие пытались угадать, как пройдет церемония, немногие говорили о работе.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВоеннослужащий почетного караула перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале "Зарядье"
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Военнослужащий почетного караула перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале "Зарядье"

Среди гостей были музыкальные деятели Зара, Тимати и Полина Гагарина, режиссер Юрий Грымов, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, телеведущие Николай Дроздов и Николай Губерниев, синхронистка Мария Киселева, актер Александр Ширвиндт, политик Владимир Жириновский, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие. Также на церемонии присутствовал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сотрудники учреждения координировали всех гостей, дружелюбно прося подождать в фойе до момента, пока не прозвучит звуковое приглашение пройти в главный зал на торжество.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Тем временем на верхнем этаже всех ждал фуршетный стол с изысканными закусками. Гости могли попробовать канапе с помидорами черри и хамоном, закуски с крабом и фуа-гра, разнообразные сыры с орехами и виноградом, закуски с креветками и икрой, а на десерт – тирамису, тарталетки со свежими ягодами и эклеры. Также на подносах было изобилие фруктов и ягод – голубика, клубника, ананасы и виноград. Среди напитков – яблочные и апельсиновые фреши, чай, кофе и шампанское.

Около 12.03 из колонок донеслось "Проходите в главный зал" и гости спешно начали доставать свои пригласительные, проверяя, в какой сектор им необходимо пройти.

Партер для инаугурации освободили от сидений. Гости стоя располагались по левую и правую сторону от главной трибуны, к ней вела дорожка, по которой позже войдет Сергей Собянин вместе с президентом страны Владимиром Путиным.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале "Зарядье"
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале "Зарядье"

Волнительное ожидание

Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Собянин пообещал учесть все наказы, собранные во время выборной кампании
Инаугурация задерживалась на полчаса, а гостям тем временем транслировали видеоролики о "Зарядье" и недавно открывшемся на его территории Концертном зале, где сегодня и проходила торжественная церемония. С интервалом в 10 минут голос из колонок напоминал о необходимости перевести мобильные устройства в беззвучный режим. Гости эту просьбу воспринимали как знак, что церемония вот-вот начнется, и нетерпеливо ждали начала.

В 12.46 музыку, звучавшую фоном, выключили, и люди перевели взгляды на центральные двери, в которых уже показались мэр и президент. Еще через две минуты в зал внесли российский и московский флаги, Устав города и должностной знак главы города.

С первым словом к присутствующим обратился председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Он напомнил, что 12 числа избирком утвердил результаты выборов, а избранным мэром — Собянина. В конце своей речи председатель отметил, что согласно уставу Москвы, мэр должен принести присягу.

"Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", — четко и без запинок произнес Собянин.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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На несколько секунд после клятвы воцарилась тишина, за которой последовали продолжительные овации. Гости вставали, чтобы поприветствовать новоизбранного мэра. "Сергей Семенович Собянин вступил в должность мэра Москвы", — донесся голос диктора из колонок, после чего началась новая волна аплодисментов.

С вступлением на новый срок мэра поздравил и глава государства. Он похвалил его, отметив, что за время работы Собянина облик и атмосфера города изменились. "Пять лет назад вы представили масштабную программу развития столицы, планка была задана очень высокой, вы доказали, что умеете решать самые сложные задачи, добиваться позитивных перемен", — сказал президент, обратившись к Собянину.

За словами главы государства последовал гимн российской столицы, после чего церемония вступления Сергея Собянина в должность мэра была объявлена закрытой.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкИзбранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале "Зарядье"
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале "Зарядье"
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