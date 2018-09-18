Путин призвал губернаторов не закрываться от людей, имеющих другое мнение

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главами субъектов РФ, победившими на выборах 9 сентября 2018 года. 18 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главами субъектов РФ, победившими на выборах 9 сентября 2018 года. 18 сентября 2018

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал избранных губернаторов не закрываться от граждан, имеющих другую точку зрения и голосовавших за других кандидатов.

"Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач. Словом, нужно работать в интересах всех жителей ваших регионов", — заявил Путин на встрече с избранными руководителями регионов. Он подчеркнул, что на прошедших выборах граждане не только отдали свои голоса за тех или иных кандидатов, также "они показали, с чем они согласны, с чем не согласны, чего от власти ожидают".

"Вот это очень важно. Ваша задача как избранных глав субъектов федерации — услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, ещё глубже разобраться, понять их. Понять и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов", — сказал Путин.

Путин во вторник провёл встречу с избранными главами регионов, на которой присутствовали 21 победитель прошедших 9 сентября выборов.

Среди них главы избранные республик Дагестан, Ингушетия, Саха (Якутия), губернаторы Алтайского края, Красноярского края, Амурской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской областей, а также губернатор Московской области, мэр Москвы, руководители Нижегородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Тюменской областей, губернаторы Чукотского автономного округа и Ямало-Ненецкого.