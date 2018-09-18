Путин призвал губернаторов не закрываться от людей, имеющих другое мнение

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал избранных губернаторов не закрываться от граждан, имеющих другую точку зрения и голосовавших за других кандидатов.
"Вот это очень важно. Ваша задача как избранных глав субъектов федерации — услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, ещё глубже разобраться, понять их. Понять и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов", — сказал Путин.
Среди них главы избранные республик Дагестан, Ингушетия, Саха (Якутия), губернаторы Алтайского края, Красноярского края, Амурской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской областей, а также губернатор Московской области, мэр Москвы, руководители Нижегородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Тюменской областей, губернаторы Чукотского автономного округа и Ямало-Ненецкого.