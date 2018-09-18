Путин призвал избранных губернаторов включиться в работу

Губернаторы Нижегородской, Московской, Магаданской и Кемеровской областей о время встречи президента РФ Владимира Путина с главами субъектов РФ, победившими на выборах 9 сентября 2018 года

Губернаторы Нижегородской, Московской, Магаданской и Кемеровской областей о время встречи президента РФ Владимира Путина с главами субъектов РФ, победившими на выборах 9 сентября 2018 года

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал избранных губернаторов максимально быстро включиться в работу и заявил, что основные акценты нужно сделать на росте доходов граждан и увеличении продолжительности жизни.

"Цели, которые стоят перед вами в полном смысле слова общенациональные, единые для всех политических сил, которые готовы и хотят трудиться на благо нашей страны, на благо России. Это увеличение продолжительности жизни, численности населения страны, снижения уровня бедности, рост реальных доходов граждан", — сказал Путин на встрече с главами регионов, избранными в единый день голосования 9 сентября.

Как заявил глава государства, чтобы достичь этих больших целей, нужно сделать так, чтобы у конкретного человека были и интересная работа, и достаток, а также обеспечить комфортные условия для жизни в городах и селах.