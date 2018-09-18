Итоги выборов в Приморском крае еще не подведены, заявила Памфилова

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Официальные итоги второго тура выборов в Приморском крае еще не подведены, следовательно, победитель не определен, избирком Приморья должен официально утвердить итоги голосования не позже 22 сентября, заявила РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Ранее на сайте ЦИК появилась информация об обработке 100% протоколов участковых избирательных комиссий, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил во втором туре 49,55% голосов избирателей, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%.

"С учетом некорректной интерпретации в ряде СМИ результатов выборов после ввода 100% протоколов в ГАС "Выборы" хотела бы дать пояснение: опубликование данных ГАС "Выборы" еще не является автоматическим официальным признанием победителя. Официальные итоги выборов будут подведены позже, после тщательного изучения ряда факторов, включая возможные фальсификации", — сказала Памфилова во вторник.

Она отметила, что специалисты ЦИК уже выехали в Приморье для проверки информации о возможных злоупотреблениях. Официальные итоги второго тура еще не подведены и, как следствие, победитель не определен, уточнила глава ЦИК.

"Краевая комиссия должна официально утвердить итоги голосования не позже 22 сентября", — добавила Памфилова.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.