Путин назвал Венгрию одним из ключевых партнеров России в Европе

Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи. 18 сентября 2018

Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи. 18 сентября 2018

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Венгрия остается одним из ключевых партнеров России в Европе, заявил Владимир Путин.

"Отношения развиваются практически по всем направлениям, активно работает межправкомиссия", — сказал российский лидер на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Путин также отметил позитивную динамику торгово-экономического оборота, объем взаимных инвестиций, который составляет примерно один миллиард долларов, и работу над совместными крупными проектами.

Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что встреча в Москве имеет большое значение, поскольку страны являются важными партнерами.

"Я очень рад тому, что на протяжении многих лет у нас сбалансированные, предсказуемые отношения. Нельзя сказать, что для нашего сотрудничества всегда обеспечиваются благоприятные международные (условия. — Прим. ред.). Но все неприятные вещи для того и существуют, чтобы мы вместе могли с ними бороться. Я думаю, что у нас получается", — сказал венгерский премьер.

Он заметил, что, несмотря на снижение товарооборота между странами из-за санкций Евросоюза, России и Венгрии "эту тенденцию удалось повернуть вспять".

Премьер добавил, что страны имеют потенциал для развития связей в энергетике, сельском хозяйстве, культуре и других отраслях.