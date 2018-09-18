Путин назвал Венгрию одним из ключевых партнеров России в Европе

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Венгрия остается одним из ключевых партнеров России в Европе, заявил Владимир Путин.
Путин также отметил позитивную динамику торгово-экономического оборота, объем взаимных инвестиций, который составляет примерно один миллиард долларов, и работу над совместными крупными проектами.
Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что встреча в Москве имеет большое значение, поскольку страны являются важными партнерами.
Он заметил, что, несмотря на снижение товарооборота между странами из-за санкций Евросоюза, России и Венгрии "эту тенденцию удалось повернуть вспять".
Премьер добавил, что страны имеют потенциал для развития связей в энергетике, сельском хозяйстве, культуре и других отраслях.