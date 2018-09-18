Мэр Уфы написал заявление об отставке

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ирек Ялалов, с 2011 года занимающий должность главы администрации Уфы, написал заявление об отставке и перейдет на работу в Совет Федерации, сообщил журналистам глава Башкирии Рустэм Хамитов.

"Да, он решение принял, заявление об отставке им написано. Он переходит на работу в Совет Федерации. Сейчас просто идет процедура. Она займет, наверное, пару недель. Кандидаты на должность мэра есть. У нас много достойных людей", — сказал Хамитов, отказавшись назвать фамилии кандидатов.

"Конкурс начнется 26-27 сентября – через 10 дней эти люди уже появятся в публичном пространстве", — добавил глава Башкирии.