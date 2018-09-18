МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы.

Церемония инаугурации состоялась в концертном зале "Зарядье". Избранный мэр получил должностной знак главы города и принес присягу на уставе столицы: "Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей".

После этого, согласно уставу, градоначальник считается вступившим в должность.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали миллион 582 тысячи 762 человека.

В первый раз Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрий Лужков, занимавший этот пост 18 лет, был досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента. В июне 2013 года Собянин досрочно подал в отставку, чтобы принять участие в прямых выборах мэра, и в сентябре победил на них.