Конфронтация России и Запада началась до присоединения Крыма, заявил Пушков

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Конфронтация РФ с Западом началась задолго до присоединения Крыма к России, украинский вопрос стал высшей точкой назревавшего кризиса, считает председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
По его словам, нормальных отношений с Западом не было с начала 2000-х, в частности, в 2001 году была вторая волна расширения НАТО, а потом США вышли из договора по ПРО. "Эти шаги заложили основу для дальнейших конфликтов", — добавил сенатор.
Пушков отметил, что после "мюнхенской речи" президента РФ Владимира Путина Запад обвинил Россию в развязывании холодной войны. "С мюнхенской речи и нападения на Южную Осетию начинается период конфронтации", — сказал сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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