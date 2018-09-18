Конфронтация России и Запада началась до присоединения Крыма, заявил Пушков

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Конфронтация РФ с Западом началась задолго до присоединения Крыма к России, украинский вопрос стал высшей точкой назревавшего кризиса, считает председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

"Эта ситуация назревала достаточно давно — это результат длительного развития, а не последних 4-5 лет, а не то, что говорят, что Россия пошла по пути присоединения Крыма и из-за этого все произошло. Нет, это не так", — сказал Пушков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, нормальных отношений с Западом не было с начала 2000-х, в частности, в 2001 году была вторая волна расширения НАТО, а потом США вышли из договора по ПРО. "Эти шаги заложили основу для дальнейших конфликтов", — добавил сенатор.

Пушков отметил, что после "мюнхенской речи" президента РФ Владимира Путина Запад обвинил Россию в развязывании холодной войны. "С мюнхенской речи и нападения на Южную Осетию начинается период конфронтации", — сказал сенатор.

Он отметил, что отношения с США крайне усложнились не из-за Украины. "Украина — это высшая точка кризиса, поэтому этот конфликт неизбежен. Либо мы будем находиться в состоянии между, скажем так, холодной и ледяной войной, либо мы постепенно движемся к новому кризису, типа карибского кризиса", — полагает Пушков.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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