Ищенко заявил, что направил Бастрыкину жалобы по выборам в Приморье

Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко во время митинга у здания администрации края во Владивостоке. 18 сентября 2018

Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко во время митинга у здания администрации края во Владивостоке. 18 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко заявил, что направил жалобу на нарушения на выборах главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

"Нами подготовлено большое количество жалоб, исковых заявлений в правоохранительные органы, ЦИК, буквально сегодня в 16.00 я лично отправил заявление в СК, генералу Бастрыкину и также направил весь пакет документов (лидеру КПРФ Геннадию) Зюганову", — сказал Ищенко на встрече со сторонниками у администрации края.

По данным представителя краевой администрации, митинг не согласован, заявка на проведение не поступала.

На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%. При этом ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.