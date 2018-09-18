Ищенко заявил, что направил Бастрыкину жалобы по выборам в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко заявил, что направил жалобу на нарушения на выборах главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
По данным представителя краевой администрации, митинг не согласован, заявка на проведение не поступала.
На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%. При этом ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.
В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.