ГД приняла во II чтении проект об уведомлении об отмене митингов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Проект, обязывающий организаторов публичных мероприятий информировать граждан и власть в случае отказа от их проведения не позднее, чем за один день, прошел второе чтение в Госдуме.

Законопроект предлагает обязать организаторов публичных мероприятий в случае отказа от их проведения не позднее чем за один день принять меры по информированию граждан и уведомить в письменной форме о принятом решении орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления, в которые подано уведомление о проведении публичного мероприятия.

Во втором чтении было принято две поправки, которые носят юридико-технический характер.