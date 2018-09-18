В Госдуме снизили размер штрафа за пропуск пленарного заседания

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Госдуме снизили размер штрафа за пропуск депутатом пленарного заседания без уважительной причины с одной шестой от зарплаты до одной девятой.

Согласно принятому проекту постановления, депутат ГД вправе зарегистрироваться с помощью электронной карточки, либо путем подачи письменного заявления на имя председательствующего на заседании, либо заявив о своем присутствии на заседании палаты с рабочего места в зале заседания. При этом в случае отсутствия депутата ГД на заседании палаты без уважительной причины, в отношении него устанавливается ответственность в виде уменьшения размера ежемесячных выплат на одну девятую за каждое пропущенное заседание палаты (действует – на одну шестую).

"Принимается единогласно постановление. Уважаемые коллеги, крайне важно, чтобы у нас был консенсус по тем решениям, которые касаются каждого из нас. В данном случае мы решение приняли и о порядке регистрации, и о вычетах в случаях пропуска заседаний. Учитывая, что заседаний стало больше, понятна необходимость скорректировать в том числе и эти вопросы", — сказал спикер ГД Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания по итогом голосования.

Ранее Госдума приняла постановление, согласно которому пленарные заседания нижней палаты парламента будут проходить по вторникам, средам и четвергам с 10 до 14 часов.