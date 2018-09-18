В ЦИК поступило порядка 25-30 жалоб на выборы губернатора Приморья

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Порядка 25-30 жалоб по выборам губернатора Приморья поступило на утро вторника в ЦИК России, сообщил РИА Новости член Центризбиркома от КПРФ Евгений Колюшин.

"Да, поступили. Порядка 25-30 (жалоб)", — сказал Колюшин, отвечая на вопрос, поступили ли на сегодняшний день в ведомство жалобы по выборам в Приморье.

По словам Колюшина, в основном эти жалобы поступили от кандидата от КПРФ Ищенко. В то же время, как цитировала администрация Приморья секретаря крайизбиркома Наталью Камаеву, наоборот, большинство жалоб – "на подкуп избирателей со стороны кандидата Андрея Ищенко".

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.