Ищенко заявил, что ему предложили пост вице-губернатора Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что представители штаба врио главы региона Андрея Тарасенко предлагали ему должность вице-губернатора края, при этом власти региона официально опровергают эту информацию.

"Да, предлагали", — сообщил Ищенко РИА Новости. Он не уточнил, кто именно из штаба сделал такое предложение.

"Мне они все сейчас звонят, просят о чем-то. Я, конечно, отказался. У нас есть факты, что выборы на многих участках были сфальсифицированы. Я избранный губернатор, почему я должен отказываться от должности и соглашаться (на должность вице-губернатора)?" — отметил он.

Пресс-секретарь Тарасенко Елена Бурмистрова опровергла информацию о предложении. "Это неправда, конечно", — сказала она.

Представитель штаба Тарасенко Юлия Яковенко сообщила РИА Новости, что такой информации в штабе нет.

"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Такой информации у нас нет", — отметила Яковенко.

Ранее похожая ситуация произошла в Хабаровском крае. Кандидат в губернаторы Вячеслав Шпорт предложил Сергею Фургалу "перейти работать в правительство на должность первого заместителя и вместе работать над тем, чтобы вместе реализовывать обещания". Фургал ответил, что принимает его предложение "и готов, если нужно, закатать рукава и сделать все для улучшения жизни жителей края". Позже он сообщил РИА Новости, что не отказывается от второго тура, несмотря на согласие вместе работать со Шпортом.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.