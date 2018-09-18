Андрей Кузьмин получил удостоверение депутата

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Амурской области во вторник вручила победившему на довыборах депутатов в Госдуму седьмого созыва кандидату от ЛДПР Андрею Кузьмину удостоверение депутата Госдумы, рассказала РИА Новости секретарь регионального избиркома Татьяна Ныркова.

ЦИК РФ 14 сентября утвердил результаты довыборов депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатным округам. Кузьмин победил с результатом в 31,64% голосов. Его соперниками были кандидат от КПРФ Татьяна Ракутина (29,62%), справедливоросс Кирилл Зимин (13,51%), Геннадий Гамза (Коммунисты России, 10,61%), и Галина Никишина (Партия пенсионеров, 8,61%).

Довыборы прошли 9 сентября, явка составила 31,13%.

"После официального оглашения итогов выборов ЦИК мы зарегистрировали депутата и выдали Кузьмину удостоверение об избрании депутатом Госдумы",- сказала Ныркова.

Она уточнила, что Кузьмин был депутатом шестого созыва Благовещенской гордумы на непостоянной основе и помощником депутата Заксобрания региона, эти полномочия он сложил.

Довыборы депутатов Госдумы прошли 9 сентября в семи округах шести регионов, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.