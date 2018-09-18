Все кандидаты продолжат участие в выборах губернатора Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 18 сен — РИА Новости. Отмены второго тура выборов губернатора в Хабаровском крае не будет, все кандидаты продолжат участие в выборах, сообщил на пресс-конференции во вторник председатель избиркома края Геннадий Накушнов.

"В избирком края не поступало ни от одного заявления из кандидатов о снятии с выборов. В бюллетене будет два кандидата", — сказал Накушнов.

Он уточнил, что кандидат имеет право написать заявление об отказе от участия в выборах и в последний день, например из-за резкого ухудшения здоровья. Тогда голосование будет проводиться по одной кандидатуре либо передаваться следующему в списке кандидату. "Но в нашем случае об этом речи не идет", — подчеркнул Накушнов.

По его словам, работа всех избирательных комиссий продолжается, избирательные бюллетени уже доставлены во все территории, все готовятся к 23 сентября — дню повторного голосования.

По итогам голосования 9 сентября действующий губернатор единоросс Вячеслав Шпорт получил 35,62% голосов, 0,19% уступив депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу. Явка составила 36,09%. Повторное голосование назначено на 23 сентября. Во вторник оба кандидата не пришли на теледебаты, но направили свои видеообращения, которые показали в эфире.

Шпорт предложил Фургалу "перейти работать в правительство на должность первого заместителя и вместе работать над тем, чтобы вместе реализовывать обещания". Фургал ответил, что принимает его предложение, "и готов, если нужно, закатать рукава и сделать все для улучшения жизни жителей края". Позже он сообщил РИА Новости, что не отказывается от второго тура, несмотря на согласие вместе работать со Шпортом.