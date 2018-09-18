Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья прекратил голодовку

Кандидат в губернаторы от КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко перед зданием администрации края во Владивостоке. 17 сентября 2018. Архивное фото

Кандидат в губернаторы от КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко перед зданием администрации края во Владивостоке. 17 сентября 2018. Архивное фото

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко заявил, что прекратил объявленную ранее голодовку. Об этом сообщило информационное агентство PrimaMedia.

Ранее после того, как лидерство в прошедшем втором туре выборов губернатора перешло к врио губернатора края Андрею Тарасенко, Ищенко опубликовал в своем Facebook пост о том, что объявляет голодовку, протестуя против якобы допущенной во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме фальсификации протоколов.

Кандидат рассказал РИА Новости, что подготовил жалобы, связанные с итогами выборов.

При этом в Общественной палате края заявили, что нарушения при подсчете протоколов не зафиксированы.

Штаб Тарасенко в свою очередь также заявил о нарушениях и обвинил Ищенко в том, что представители КПРФ, наблюдатели, члены комиссий препятствовали нормальному подсчету голосов.

Выборы главы Приморья

Второй тур выборов губернатора в Приморском крае состоялся 16 сентября.

Тарасенко по первым итогам голосования опережал оппонента почти на 30%, однако после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко.

Утром в понедельник ЦИК сообщил, что после подсчета 99,03% бюллетеней Тарасенко обогнал своего оппонента на 0,5% и набрал 49,02% голосов, выиграв, таким образом, губернаторские выборы.

Кандидаты в губернаторы при этом обменялись взаимными обвинениями в адрес друг друга якобы из-за фальсификаций в ходе голосования.

Итоги голосования

Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что у избирательной комиссии нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, при этом она уточнила, что вопрос признания их результатов в целом или по отдельным участкам остается открытым.

Памфилова также отметила, что ЦИК берет тайм-аут до среды для анализа поступивших обращений по ситуации на выборах, и пообещала направить специалистов для получения дополнительной информации по голосованию.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что губернаторские выборы в России показали, что между кандидатами в регионах существует реальная конкуренция. В качестве примера сенатор привела ситуацию в Приморском крае.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль следит за ситуацией с выборами в крае и призывает ориентироваться на заявления ЦИК.