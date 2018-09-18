Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья прекратил голодовку

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко заявил, что прекратил объявленную ранее голодовку. Об этом сообщило информационное агентство PrimaMedia.
Кандидат рассказал РИА Новости, что подготовил жалобы, связанные с итогами выборов.
При этом в Общественной палате края заявили, что нарушения при подсчете протоколов не зафиксированы.
Штаб Тарасенко в свою очередь также заявил о нарушениях и обвинил Ищенко в том, что представители КПРФ, наблюдатели, члены комиссий препятствовали нормальному подсчету голосов.
Выборы главы Приморья
Второй тур выборов губернатора в Приморском крае состоялся 16 сентября.
Утром в понедельник ЦИК сообщил, что после подсчета 99,03% бюллетеней Тарасенко обогнал своего оппонента на 0,5% и набрал 49,02% голосов, выиграв, таким образом, губернаторские выборы.
Кандидаты в губернаторы при этом обменялись взаимными обвинениями в адрес друг друга якобы из-за фальсификаций в ходе голосования.
Итоги голосования
Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что у избирательной комиссии нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, при этом она уточнила, что вопрос признания их результатов в целом или по отдельным участкам остается открытым.
Памфилова также отметила, что ЦИК берет тайм-аут до среды для анализа поступивших обращений по ситуации на выборах, и пообещала направить специалистов для получения дополнительной информации по голосованию.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль следит за ситуацией с выборами в крае и призывает ориентироваться на заявления ЦИК.