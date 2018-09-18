РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья прекратил голодовку

Сюжет:
Второй тур региональных выборов в России (67)
(обновлено: 05:55 18.09.2018)
033288
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКандидат в губернаторы от КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко перед зданием администрации края во Владивостоке. 17 сентября 2018. Архивное фотоКандидат в губернаторы от КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко перед зданием администрации края во Владивостоке. 17 сентября 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко заявил, что прекратил объявленную ранее голодовку. Об этом сообщило информационное агентство PrimaMedia.

Участница акции протеста у здания краевой администрации в связи с несогласием с предварительными итогами второго тура выборов губернатора Приморья. 17 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Выборы главы Приморья состоялись, но у ЦИК есть вопросы
Ранее после того, как лидерство в прошедшем втором туре выборов губернатора перешло к врио губернатора края Андрею Тарасенко, Ищенко опубликовал в своем Facebook пост о том, что объявляет голодовку, протестуя против якобы допущенной во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме фальсификации протоколов.

Кандидат рассказал РИА Новости, что подготовил жалобы, связанные с итогами выборов.

При этом в Общественной палате края заявили, что нарушения при подсчете протоколов не зафиксированы.

Штаб Тарасенко в свою очередь также заявил о нарушениях и обвинил Ищенко в том, что представители КПРФ, наблюдатели, члены комиссий препятствовали нормальному подсчету голосов.

Выборы главы Приморья

Второй тур выборов губернатора в Приморском крае состоялся 16 сентября.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования. 9 сентября 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Памфилова прокомментировала проведение второго тура выборов в Приморье
Тарасенко по первым итогам голосования опережал оппонента почти на 30%, однако после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко.

Утром в понедельник ЦИК сообщил, что после подсчета 99,03% бюллетеней Тарасенко обогнал своего оппонента на 0,5% и набрал 49,02% голосов, выиграв, таким образом, губернаторские выборы.

Кандидаты в губернаторы при этом обменялись взаимными обвинениями в адрес друг друга якобы из-за фальсификаций в ходе голосования.

Итоги голосования

Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что у избирательной комиссии нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, при этом она уточнила, что вопрос признания их результатов в целом или по отдельным участкам остается открытым.

Памфилова также отметила, что ЦИК берет тайм-аут до среды для анализа поступивших обращений по ситуации на выборах, и пообещала направить специалистов для получения дополнительной информации по голосованию.

Андрей Турчак. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Турчак назвал второй тур выборов в Приморье серьезным сигналом для ЕР
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что губернаторские выборы в России показали, что между кандидатами в регионах существует реальная конкуренция. В качестве примера сенатор привела ситуацию в Приморском крае.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль следит за ситуацией с выборами в крае и призывает ориентироваться на заявления ЦИК.

Выборы глав регионов России
© Инфографика
Выборы глав регионов России
Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена