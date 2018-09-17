МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Депутат Наталья Поклонская, возглавляющая в Госдуме комиссию по доходам, назвала решение фракции ЕР выдвинуть депутата Отари Аршбу на пост главы новой думской комиссии прогнозируемым и заявила, что не будет проявлять инициативу для получения поста в новой структуре, все решит фракция.

На прошлой неделе комитет Госдумы по контролю и регламенту принял решение о создании единой комиссии Госдумы, объединив полномочия комиссий по этике и по контролю за доходами. Аршба занимает пост главы первой комиссии, Поклонская возглавляет вторую.

"Сегодняшнее заседание фракции вполне прогнозируемое. Для меня ничего неожиданного и такого спонтанного я не услышала. Я пришла поздравить Отари Ионовича", — сказала Поклонская РИА Новости.

Парламентарий отметила, что будет работать в рамках своих полномочий.

"Каким будет состав комиссии, будет ли предложена должность заместителя председателя комиссии или не будет – это решает фракция, кто будет входить в состав этой комиссии – тоже решает фракция. Далее в зависимости от решения фракции, буду выполнять свои обязанности", — сказала депутат, отметив, что инициативу по получению постов в новой комиссии проявлять не будет.