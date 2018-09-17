В Сочи началась встреча Путина и Эрдогана

СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом началась в Сочи, главной темой беседы двух лидеров, как ожидается, станет ситуация в сирийском Идлибе, передает корреспондент РИА Новости.
В свою очередь Эрдоган накануне вылета в Сочи заявил, что Анкара готова предпринять совместные с РФ шаги по борьбе с террористическими группировками в сирийском Идлибе. "Во время переговоров в Тегеране (на саммите РФ-Турция-Иран по Сирии 7 сентября) я увидел у Путина более позитивный подход. Надеюсь, что его Россия будет придерживаться и дальше. Давайте вместе предпринимать шаги против террористов, отделив их от умеренной оппозиции. Но давайте не будем бомбить (Идлиб) под надуманным предлогом – вот то, что мы хотим", — сказал Эрдоган в интервью турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Азербайджан.
По его словам, в последние дни в Идлибе в результате дипломатических усилий ситуация частично нормализовалась, однако пока она не является удовлетворительной.
Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.