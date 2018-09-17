Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Церемония вступления в должность губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялась в Большом концертном зале областной филармонии Пскова, передает корреспондент РИА Новости.

"Единый день голосования показал, что подавляющее число избирателей увидели результаты нашей работы и поддерживают нашу программу развития региона. Хочу поблагодарить всех, кто оказался неравнодушным и пришел на избирательные участки. Я прекрасно понимаю, какую ответственность взял на себя, и сделаю все, чтобы оправдать доверие руководства страны и жителей Псковской области", — сказал Ведерников на церемонии.

По его словам, в настоящее время власти сформировали обширную базу проектов и предложений, на основе которых будет строиться стратегия развития региона. Среди приоритетов работы он назвал снижение госдолга, повышение качества дорожной сети, реформирование сферы ЖКХ, ремонт и строительство социальных объектов и другие.

"Главным итогом нашей работы должно стать решение задачи, которую поставил президент РФ: увеличение продолжительности и качества жизни жителей Псковской области", — сказал губернатор.

В Единый день голосования 9 сентября за Михаила Ведерникова проголосовало 70,68%, или 138 тысяч 20 избирателей. Он был выдвинут на выборы губернатора Псковской области партией "Единая Россия".