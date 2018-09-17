В Кремле наблюдают за выборами в Приморье

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль наблюдает за выборами в Приморье, и призывает ориентироваться на заявления ЦИК.

"Главное — это ЦИК, все заявления сделаны. Мы также наблюдаем", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о ситуации в Приморье.

"Были заявления, что пока нет ни одной официальной жалобы, были заявления Памфиловой — все их слышали, давайте на них ориентироваться", — отметил он.

Песков не стал комментировать заявление кандидата от КПРФ о голодовке.

"Первоисточник — это ЦИК. На ЦИК надо ориентироваться", — добавил он.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в случае выявления злоупотреблений в ходе второго тура выборов главы Приморского края будут предприняты меры вплоть до отмены результатов голосования на тех или иных избирательных участках или даже в целом, если для этого будут основания.

При подсчете голосов второго тура выборов главы Приморья некоторое время лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ним и врио главы региона Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром в понедельник Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК. Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку. В избиркоме края ранее сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В ОП края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.

По данным подсчета 99,16% бюллетеней, Андрей Тарасенко набирает 49,55%, Андрей Ищенко – 48,06%.