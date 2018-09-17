В Кремле наблюдают за выборами в Приморье

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль наблюдает за выборами в Приморье, и призывает ориентироваться на заявления ЦИК.
"Были заявления, что пока нет ни одной официальной жалобы, были заявления Памфиловой — все их слышали, давайте на них ориентироваться", — отметил он.
Песков не стал комментировать заявление кандидата от КПРФ о голодовке.
"Первоисточник — это ЦИК. На ЦИК надо ориентироваться", — добавил он.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в случае выявления злоупотреблений в ходе второго тура выборов главы Приморского края будут предприняты меры вплоть до отмены результатов голосования на тех или иных избирательных участках или даже в целом, если для этого будут основания.
По данным подсчета 99,16% бюллетеней, Андрей Тарасенко набирает 49,55%, Андрей Ищенко – 48,06%.