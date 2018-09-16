Ищенко в случае победы пообещал продать отели Hyatt во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, лидирующий на выборах главы Приморья, заявил, что в случае победы власти продадут строящиеся отели Hyatt во Владивостоке.
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 82,97% бюллетеней во втором туре выборов главы края получил 52,24% голосов избирателей, он лидирует с отрывом в 7%
По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.
Hyatt — первый во Владивостоке отель высшего класса. Строительство двух пятизвездочных гостиниц началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Экс-директор компании-подрядчика "Наш дом — Приморье" Марина Ломакина обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве гостиницы. В результате проверок строительства гостиниц было заведено уголовное дело о халатности.