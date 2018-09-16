Ищенко рассказал, на какую отрасль Приморья планирует сделать ставку

Урны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

Урны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, лидирующий на выборах главы Приморья, заявил, что при развитии края сделает ставку на строительство и создаст краевое предприятие, которые будет завершать недострои.

"Строительство. Жилищное, мосты, небольшие производства", — сказал Ищенко журналистам, отвечая на вопрос о том, на какую отрасль края сделает ставку.

"В целом осуществить мою мечту – это запуск краевой организации, краевого строительного предприятия, которое будет вести строительство жилья, достройку проблемных объектов, строительство жилья для детей-сирот. Инфраструктур, сетей, реконструкцию сетей, дорог – все это будет делать краевое предприятие, и деньги контролировать будет лично губернатор", — сказал Ищенко журналистам.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 82,97% бюллетеней во втором туре выборов главы края получил 52,24% голосов избирателей, он лидирует с отрывом в 7%. Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.