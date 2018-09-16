Ищенко лидирует на выборах главы Приморья после подсчета 11,48% бюллетеней

Второй тур региональных выборов в России (15)

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 11,48% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья получил 51,91% голосов избирателей, сообщается на сайте ЦИК.

Андрей Тарасенко набирает 45,41%, отмечается в сообщении.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.

Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщает ООО "КЦ "Эксперт Групп".