Песков прокомментировал переговоры о мирном договоре с Японией

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией будут продолжаться, у каждой стороны существуют свои ограничители и нюансы в подходах, но стратегически лидеры стран подтвердили намерение работать для его заключения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке на пленарной сессии с участием премьера Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин сделал предложение заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий. Ранее в пятницу Абэ заявил о готовности провести встречу с Путиным в ноябре-декабре этого года, однако не уточнил ни предполагаемых дат, ни возможного места проведения подобного саммита.

"Давайте все-таки отталкиваться от того, что японская сторона подтвердила намерение идти в сторону мирного договора. Для каждой стороны этот вопрос особенно важный. Важным, наверное, является то, что обе стороны признают большой проблемой: отсутствие мирного договора. И никто не отказывается от намерения все-таки продолжать переговоры, чтобы выйти на консенсус. Идея действительно была озвучена Путиным во время дискуссии с учетом того, что было сказано господином Абэ во время пленарной сессии", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

"Переговоры будут продолжаться. Понятно, что у каждой из сторон в силу внутренних соображений, по иным причинам существуют свои ограничители, существуют свои нюансы в подходах. Но стратегически Абэ и Путин подтвердили намерение работать для заключения мирного договора", — заявил он.

В пятницу Абэ заявил, что правительство Японии продолжит придерживаться позиции, согласно которой мирный договор с Россией может быть заключен только после разрешения существующего территориального спора между двумя странами. Он уточнил, что официальный Токио сохраняет позицию, согласно которой "сначала должно быть решение территориального вопроса, а потом — заключение мирного договора".

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.