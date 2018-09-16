Второй тур выборов в Приморье доказал неправоту скептиков, заявил политолог

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Второй тур губернаторских выборов в Приморье опроверг заявления скептиков о том, что конкуренции нет, а кампания неинтересна, жители региона увидели реальную политическую борьбу и проявили заинтересованность, считает политолог Глеб Кузнецов.
"Победа Тарасенко выглядит достаточно ожидаемой. Он очень хорошо на этой неделе отработал на ВЭФ… Он выглядит тут предпочтительнее, поэтому я прогнозирую его победу", — сказал Кузнецов РИА Новости.
Эксперт отметил, что в первом туре люди зачастую просто пытаются продемонстрировать власти, что их что-то беспокоит, высказывают какую-тревогу так называемым сигнальным голосованием за оппозицию. Во втором туре выбор идёт между людьми, которым предстоит управлять. "Поэтому люди с другим настроем идут на избирательные участки. Логично, что они голосуют за человека, в управленческих способностях которого больше уверенности", — пояснил он свой прогноз в победе Тарасенко.
Он напомнил, что многие скептики говорили, что выборы будут неинтересными, что конкуренции нет и нечего ходить голосовать. "Вот мы увидели реальную конкуренцию, и, естественно, люди заинтересовались, и на этих выборах голосование превратилось в принятие очень ответственного решения", — заключил политолог.