Второй тур выборов в Приморье доказал неправоту скептиков, заявил политолог

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Второй тур губернаторских выборов в Приморье опроверг заявления скептиков о том, что конкуренции нет, а кампания неинтересна, жители региона увидели реальную политическую борьбу и проявили заинтересованность, считает политолог Глеб Кузнецов.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%. Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября. Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщает ООО "КЦ "Эксперт Групп".

"Победа Тарасенко выглядит достаточно ожидаемой. Он очень хорошо на этой неделе отработал на ВЭФ… Он выглядит тут предпочтительнее, поэтому я прогнозирую его победу", — сказал Кузнецов РИА Новости.

Эксперт отметил, что в первом туре люди зачастую просто пытаются продемонстрировать власти, что их что-то беспокоит, высказывают какую-тревогу так называемым сигнальным голосованием за оппозицию. Во втором туре выбор идёт между людьми, которым предстоит управлять. "Поэтому люди с другим настроем идут на избирательные участки. Логично, что они голосуют за человека, в управленческих способностях которого больше уверенности", — пояснил он свой прогноз в победе Тарасенко.

По мнению Кузнецова, повышенная явка свидетельствует об активной политической борьбе, которая развернулась в регионе. "Была активно разогрета предвыборная повестка, ну и, в конце концов, действительно сейчас предстоит решить по гамбургскому счёту, кому управлять краем в течение пяти лет. Это не может не вызывать больший интерес у избирателей", — полагает эксперт.

Он напомнил, что многие скептики говорили, что выборы будут неинтересными, что конкуренции нет и нечего ходить голосовать. "Вот мы увидели реальную конкуренцию, и, естественно, люди заинтересовались, и на этих выборах голосование превратилось в принятие очень ответственного решения", — заключил политолог.