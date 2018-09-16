Политолог прокомментировал ситуацию на выборах в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Кандидат в губернатора от КПРФ Андрей Ищенко хорошо отработал кампанию на этой неделе, поэтому ему удалось подойти по предварительным результатам вплотную к Андрею Тарасенко, который, в свою очередь, удержал лидерство за счет преимущества в первом туре, сообщил РИА Новости политолог, директор консалтингового центра "Эксперт Групп" Павел Наливайко.

Ранее в ООО "КЦ "Эксперт Групп" сообщили, что, по предварительным данным, Андрей Тарасенко лидирует во втором туре выборов главы Приморья с результатом 53%, Андрей Ищенко набирает 47%.

"Второй тур прошел при достаточно высокой явке, оба кандидата мобилизовались, привлекли сторонников, которые добавили процент к явке. Оба кандидата шли достаточно плотно, но у Тарасенко была в первом туре динамика, и она позволила ему удержать лидерство. При этом КПФР лучше отработали кампанию на этой неделе, чем в предыдущий период, и поэтому подошли к Тарасенко достаточно близко", — отметил он.

По словам политолога, сейчас все будет зависеть от того, как проголосует край. Пока районы региона – за Тарасенко, тогда как Владивосток – за Ищенко, отметил Наливайко. Он объяснил это традиционно протестными настроениями в столице Приморья.

"Интрига в процентном соотношении будет сохраняться до подсчета 80-90% голосов", — добавил он.

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов — минимум 50% + 1 голос. Во второй тур выборов вышли Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%

Девятого сентября не определились победители на выборах главы региона в четырех субъектах РФ: Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии.