Центризбирком пока не получал жалоб по второму туру выборов главы Приморья

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российский Центризбирком пока не получал жалоб по второму туру выборов главы Приморского края, голосование прошло организованно, сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко, который курирует в ведомстве взаимодействие с Приморьем.

"Организованно шло голосование, явка выше, чем в первом туре. В Центральную избирательную комиссию жалоб не поступало, по крайней мере, на данную минуту", — сказал Шевченко РИА Новости после завершения голосования во втором туре.

Что касается процедурных моментов, процесс голосования, по его оценке, был хорошо организован; важно, чтобы и процедура подсчета голосов тоже была на должном уровне, добавил собеседник агентства.

Он отметил, что непосредственно в региональный избирком в день второго тура поступали обращения. Четыре из них уже в воскресенье были рассмотрены на заседании избирательной комиссии Приморья, все касались нарушения правил агитации, информация была направлена в правоохранительные органы, уточнил Шевченко.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли врио губернатора Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.