Центризбирком пока не получал жалоб по второму туру выборов главы Приморья

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российский Центризбирком пока не получал жалоб по второму туру выборов главы Приморского края, голосование прошло организованно, сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко, который курирует в ведомстве взаимодействие с Приморьем.
Что касается процедурных моментов, процесс голосования, по его оценке, был хорошо организован; важно, чтобы и процедура подсчета голосов тоже была на должном уровне, добавил собеседник агентства.
Он отметил, что непосредственно в региональный избирком в день второго тура поступали обращения. Четыре из них уже в воскресенье были рассмотрены на заседании избирательной комиссии Приморья, все касались нарушения правил агитации, информация была направлена в правоохранительные органы, уточнил Шевченко.
По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли врио губернатора Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.