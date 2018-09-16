Отрыв Тарасенко от Ищенко на выборах в Приморье вырастет, заявил эксперт

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Победителем второго тура выборов главы Приморского края станет действующий врио региона Андрей Тарасенко, его отрыв от конкурента от КПРФ Андрея Ищенко будет расти, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По данным exit poll ООО "КЦ "Эксперт Групп", Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%. "Естественно, разрыв увеличится. Да и exit poll — это такая вещь, очень условная, которая показывает, скорее, тренд, нежели результат", — сказал Мартынов РИА Новости.

"По поводу кандидата от коммунистов: по моей информации, они бросили все возможные ресурсы на это все… Но я не сомневаюсь в победе действующего врио", — добавил эксперт.

Явка во втором туре выборов, по данным за два часа до закрытия участков, составила 29,15%. Мартынов, полагает, что в итоге она будет "приблизительно такая же, что и в первом туре". "В районе 30%", — уточнил собеседник агентства.