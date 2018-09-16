На выборах в Приморье после подсчета 0,45% бюллетеней лидирует Тарасенко

ВЛАДИВОСТОК,16 сен – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко после обработки 0,45% бюллетеней во втором туре выборов главы края получил 62,16% голосов избирателей, сообщается на сайте ЦИК.

Андрей Ищенко набирает 32,58% голосов.

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов — минимум 50% + 1 голос. Во второй тур выборов вышли Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.