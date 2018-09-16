Во втором туре выборов главы Приморья явка к вечеру не превысила 30%

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Явка во втором туре выборов губернатора Приморского края на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя в первом туре 9 сентября, сообщил журналистам представитель краевой избирательной комиссии Роман Охотников.
На 18.00 местного времени 9 сентября явка составила 26,57%.
"Явка на 18.00 составила 29,15% — 427424 избирателя проголосовало на данный момент", — сказал представитель избиркома.
Девятого сентября не определились победители на выборах главы региона в четырех субъектах РФ: Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии.