Во втором туре выборов главы Приморья явка к вечеру не превысила 30%

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Явка во втором туре выборов губернатора Приморского края на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя в первом туре 9 сентября, сообщил журналистам представитель краевой избирательной комиссии Роман Охотников.

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов — минимум 50% + 1 голос. Во второй тур выборов вышли Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%

На 18.00 местного времени 9 сентября явка составила 26,57%.

"Явка на 18.00 составила 29,15% — 427424 избирателя проголосовало на данный момент", — сказал представитель избиркома.

Девятого сентября не определились победители на выборах главы региона в четырех субъектах РФ: Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии.