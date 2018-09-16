Делегацию ОБСЕ призвали не медлить с визитом в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Глава болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер призвал делегацию ОБСЕ не медлить с решением посетить Крым.
Делегация крымских общественников приняла участие в ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека в Польше. Абажер, несмотря на протест украинской делегации, все-таки выступил на совещании, уделив в своем докладе внимание межнациональным отношениям в Крыму.
"Я пригласил делегатов ОБСЕ посетить Крым и при этом не медлить с этим решением. Они должны принять волевое решение и своими глазами посмотреть, как развивается российский Крым. А также пообщаться с местным населением, чтобы понять для себя, почему крымчане решили вернуться на свою историческую родину", — сказал РИА Новости Абажер.
По его словам, негативное представление о российском Крыме складывается от незнания ситуации или нежелании видеть очевидное.
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