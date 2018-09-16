Собянин назвал различия между выборами мэра Москвы 2013 и 2018 годов

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Избранный мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для него выборы мэра столицы в этом году отличались от прошедших в 2013 году.

"Я думаю, выборы отличались принципиально тем, что если предыдущие выборы были выбором стратегии, планов развития, то нынешние выборы — это был отчет, экзамен, что было сделано в здравоохранении, образовании, социальной политике, дорожном строительстве, развитии метрополитена, благоустройстве города. Ну и конечно, мы говорили о планах. Я думаю, что это будет не меньше, а больше того пути, который мы прошли", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1" в воскресенье.

Собянин также назвал важными проекты строительства Большой кольцевой линии метро и хорд внутри города. "Теперь уже для всех очевидно, что они реализуемы, и наша команда способна это сделать", — отметил Собянин.