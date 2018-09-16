Во втором туре выборов главы Приморья проголосовали 23,23% избирателей

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Явка во втором туре выборов губернатора Приморского края на 15.00 местного времени (08.00 мск) составила 23,23%, что больше явки к этому часу в первом туре, сообщила журналистам в воскресенье представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.
Явка на выборах губернатора Приморского края на 15.00 9 сентября составила 21,37%.
"Явка на 15.00 составила 23,23%", — сказала представитель избиркома.
По ее словам, поступило несколько жалоб на незаконную агитацию в соцсетях и в Whatsapp, также от доверенного лица Тарасенко поступили 2 жалобы на подкуп и подвоз избирателей на 3 участках. Жалобы направлены в УМВД РФ по Приморскому краю. Всего поступило около 10 жалоб.
Девятого сентября не определились победители на выборах главы региона в четырех субъектах РФ: Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии.