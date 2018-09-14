Мирный договор снизит недоверие между Москвой и Токио, заявил эксперт

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 7 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 7 сентября 2017

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Подписание мирного договора между Россией и Японией, если оно состоится, станет принципиальным шагом к окончательной нормализации отношений и снизит недоверие двух стран, положительно влияя на взаимовыгодное экономическое сотрудничество, сказал РИА Новости эксперт клуба "Валдай", научный сотрудник Института Азии Университета Гриффита в Австралии Николай Мурашкин.

На состоявшейся на Восточном экономическом форуме во Владивостоке пленарной сессии с участием Синдзо Абэ президент России Владимир Путин сделал предложение заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий.

"Если подписание мирного договора все-таки состоится, это будет принципиальный шаг к окончательной нормализации двухсторонних отношений между Россией и Японией, которые в остальном являются достаточно положительными и перспективными… Потенциальные выгоды для той и другой стороны лежат на поверхности: наличие застарелых и тем более территориальных споров между соседними государствами, очевидно, вредит их национальным интересам", — сказал эксперт.

Среди потенциальных выгод Мурашкин назвал "улучшение политического климата, снижение недоверия и развитие правовой базы двухсторонних отношений", которая может повлиять на развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества.

По мнению эксперта, в таком стратегически важном регионе, как Северо-Восточная Азия, России сейчас очень важно "не класть все яйца в одну корзину".

"Китай для России — центральный партнер, но ей следует избегать чрезмерной или однобокой зависимости и сохранять хорошие отношения со всеми соседями по региону. Многие из них в экономическом плане также играют в Азии ключевую роль: это и Япония, и Южная Корея. В последние годы у России также развиваются экономические отношения и с КНДР", — отметил эксперт.

Для Японии же, добавил Мурашкин, подписание мирного договора станет шансом решить один из нескольких территориальных споров.

Кроме того, пояснил он, в Токио понимают, что подписание мирного договора поможет улучшить отношения с Россией на фоне сближения Москвы и Пекина. Таким образом. это будет возможностью "перестраховаться от появления в этом усиливающемся союзе каких-либо антияпонских настроений".

"Кроме того, Россия для Японии важна не только как внешнеэкономический партнер, источник энергетических и других природных ресурсов, большой рынок сбыта и партнер в инвестиционных программах. Это еще и государство, занимающее ключевое положение в международной иерархии, страна — постоянный член Совета безопасности ООН, участвующая в корейском урегулировании. В свою очередь Япония — ключевой участник "группы семи", "группы двадцати" и многих финансово-экономических организаций в Восточной Азии и АТР, что имеет непосредственное значение для российской внешней политики в регионе", — отметил эксперт.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.