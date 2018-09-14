Молодые кандидаты от "Единой России" заняли 81 место на выборах 9 сентября

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Молодые кандидаты от "Единой России" получили 81 мандат в законодательных собраниях и думах административных центров по предварительным итогам региональных выборов 9 сентября, сообщает пресс-служба "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР).

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. Второй тур должен пройти в четырех субъектах РФ.

"По предварительным данным, в ходе единого дня голосования 81 молодой кандидат от партии "Единая Россия" был избран в региональные законодательные собрания и думы административных центров субъектов. 21 сентября молодые депутаты – представители порядка 25 субъектов — соберутся на базе МГЕР для разработки единой стратегии работы в регионах и муниципалитетах, которая будет основываться на наказах избирателей", — сообщили в пресс-службе.

По словам председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова, предварительные итоги "говорят о доверии людей к молодежи и готовности дать дорогу молодым политикам".

"Во многом это доверие обуславливается той работой, которую вели молодые кандидаты в ходе своих избирательных кампаний", — цитирует пресс-служба МГЕР слова Давыдова.

Он уточнил, что в преддверии единого дня голосования МГЕР провела политический марафон "50 дней лета" по сопровождению молодых кандидатов. Участниками марафона было проведено 2 968 встреч с избирателями, более 4 тысяч акций и массовых мероприятий, собрано порядка 15,5 тысяч наказов от жителей.

"Работу над реализацией собранных наказов молодогвардейцы продолжат независимо от того, какой результат они показали по итогам единого дня голосования. Что касается молодых депутатов, уже 21 сентября мы соберем их в Москве для формирования единой стратегии работы и проработки инициатив, которые будут основываться на полученных от жителей запросах", – заключил председатель координационного совета МГЕР.