Путин встретится с премьер-министром Венгрии 18 сентября

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 сентября в Москве проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Восемнадцатого сентября в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который посетит Россию с рабочим визитом. Будут рассмотрены ключевые темы дальнейшего развития российско-венгерского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы", — говорится в сообщении.