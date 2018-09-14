Моор вступил в должность губернатора Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Церемония инаугурации избранного на должность губернатора Тюменской области Александра Моора состоялась в пятницу в ДК "Нефтяник" имени Муравленко, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

В мае мэра Тюмени Александра Моора на должность временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области назначил президент Владимир Путин. Прежний губернатор Владимир Якушев 18 мая возглавил Минстрой России. На прошедших 9 сентября выборах Моор набрал 65,86% голосов при явке более 49%. В четверг региональная избирательная комиссия признала состоявшимися выборы губернатора региона и утвердила их результаты.

"Сегодня, вступив в должность губернатора Тюменской области, осознаю высокий уровень ответственности за дальнейшее развитие региона и повышение качества жизни наших земляков… Я благодарю Владимира Владимировича Якушева, который последние 12 лет уверенно руководил регионом. Мы обязательно сохраним преемственность и верно выбранные ориентиры. Важно продолжить развитие региона по стратегическим направлениям, работать на дальнейшее привлечение инвестиций, сохранить репутацию региона", — сказал Моор.

Он также поблагодарил Путина за оказанное доверие и отметил, что приоритетом в работе областного правительства стали цели, которые президент РФ поставил в майском указе. Также он выразил благодарность губернаторам Югры и Ямала Наталье Комаровой и Дмитрию Артюхову и кандидатам в губернаторы Артему Зайцеву, Ивану Левченко, Владимиру Пискайкину.

"Уверен, вне зависимости от партийной принадлежности мы все с вами в одной партии – партии Тюменской области", – заключил Моор.

Председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов, вручавший Моору губернаторскую цепь, выразил надежду, что отношения, которые сложились между правительством региона и областной думой, сохранятся. Также он отметил, что ранее уже вручал символ высшего должностного лица области Сергею Собянину (ныне — мэр Москвы) и Владимиру Якушеву (ныне – глава Минстроя РФ). "По-моему, с моей легкой руки, они внеслись высоко. Я желаю, чтобы и для вас должность губернатора области не была наивысшей ступенькой в вашей служебной лестнице", — сказал Корепанов.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов вручил Моору книгу "Россия, устремленная в будущее", в которой собраны тексты публичных выступлений главы государства, и добавил, что губернатору предстоит оправдать доверие жителей области.

"В стране есть две профессии самые сложные: президента и губернатора. Не понаслышке знаю, что такое работа губернатора, поэтому я желаю вам физического здоровья, терпения, уважения и понимания, что вы губернатор всех жителей вашей области. Все ждут именно от вас изменения качества жизни человека", — отметил Цуканов.