Итоги голосования 9 сентября отменили на 12 участках

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Итоги голосования на всех выборах, прошедших в России 9 сентября, отменены по 12 избирательным участкам, сообщил на заседании ЦИК замглавы комиссии Николай Булаев.

"По итогам всех избирательных кампаний в этом году 9 сентября отменены результаты голосования по 12 избирательным участкам", — сказал Булаев.

По его словам, стоит только возникнуть теме серьезных нарушений на выборах, как это было при голосовании на участках в Калмыкии, Бурятии, Калининграде, Ульяновске, как сразу же оперативно и досконально избиркомы разбираются в ситуации. "Как правило, там, где есть основания, отмена результатов голосования на тех или иных избирательных участках следует немедленно. Причем это делается по инициативе самих избирательных комиссий",- добавил Булаев.

Накануне член ЦИК России Александр Клюкин сообщал, что результаты голосования на выборах 9 сентября отменены на ряде избирательных участков в пяти регионах — Калининградской, Ульяновской, Московской, Владимирской областях и Калмыкии. Вероятна отмена итогов на трех участках в Бурятии, где сейчас проводится проверка, говорил он.