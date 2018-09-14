САМАРА, 14 сен — РИА Новости. Избранный губернатор Самарской области Дмитрий Азаров официально вступит в должность в понедельник, 17 сентября, инаугурация пройдет в Самарском академическом театре оперы и балета, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
"В понедельник, 17 сентября, в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет церемония вступления в должность губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова", — говорится в сообщении.
В сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона Николая Меркушкина, который написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Азаров, который с 2014 года был членом Совета Федерации от региона.