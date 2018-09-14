Итоги единого дня голосования в 2018 году (491)

САМАРА, 14 сен — РИА Новости. Избранный губернатор Самарской области Дмитрий Азаров официально вступит в должность в понедельник, 17 сентября, инаугурация пройдет в Самарском академическом театре оперы и балета, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

Досрочные выборы губернатора Самарской области прошли в единый день голосования 9 сентября. Азаров, представляющий "Единую Россию", набрал 72,63% голосов. Первый секретарь самарского обкома КПРФ, вице-спикер регионального парламента Алексей Лескин получил 9,99%, заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов (ЛДПР) — 5,73%, Виталий Кирсанов ("Коммунисты России") — 4,03%, лидер регионального отделения "Справедливой России", депутат областного парламента Михаил Маряхин — 2,62%, Галина Баранова (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 2,56%.

"В понедельник, 17 сентября, в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет церемония вступления в должность губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова", — говорится в сообщении.

В сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона Николая Меркушкина, который написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Азаров, который с 2014 года был членом Совета Федерации от региона.